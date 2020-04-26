 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРуководитель "скорой" в 200-тысячной Белой Церкви заявил, что его подчиненные угрожают уволиться из-за мизерных зарплат

Руководитель "скорой" в 200-тысячной Белой Церкви заявил, что его подчиненные угрожают уволиться из-за мизерных зарплат

Сотрудники "скорой" помощи в городе Белая Церковь, что на Киевищине, сообщили о намерении уйти с работы из-за крайне неудовлетворительного размера оплаты труда, которая в условиях пандемии Covid-19 не увеличивается, тогда как требования к их профессиональной деятельности наоборот растут

Об этом руководитель Белоцерковской станции экстренной медицинской помощи Дмитрий Сурмачевский заявил в эфире местного телеканала Крокус, передает Еспресо.TV.

"Люди начинают массово - пока это апрель, они только угрожают - но я уверен, что когда они получат расчет за апрель они просто начнут освобождаться и на линии будет ездить только несколько человек, потому что им некуда деваться. Потому что им или до пенсии осталось, или они пенсионеры. А молодежь просто пойдет - в частные структуры или даже на ту же автомойку и будут зарабатывать вдвое больше, чем они получают здесь ", - пояснил он.

Не является и выходом из ситуации и обещанное Минздравом повышение оплаты труда в три раза на период эпидемии, отметили в городском профсоюзе медиков.

Читайте также: Фальсификации в статистике эпидемии коронавируса в Украине

"Люди думают, что они здесь (на" скорой "- ред.) миллионерами станут. На самом деле это идет почасово. Мы работаем по такой же схеме с ВИЧ-инфицированными. Например, я приехал к ВИЧ-инфицированному, я его обсслужив и за это промежуток времени, я с ним был - 20 или 30 минут, что оказывал помощь - за это время я получаю около 1-1,5 грн к зарплате. А здесь, если мы работаем с коронавирусом, умножьте на 300%. Ну, будут 10 грн получать. Это что увеличение зарплаты? ", - пояснил глава медицинской профессиональной спилькы Белой Церкви Виктор Евтушенко.

Сейчас 200-тысячную Белую Церковь и прилегающие районы обслуживают 9 бригад "скорой". А это 330 тыс.населения.

Но за 6,5 тыс. грн медицинский персонал отказывается работать, "ведь есть безопаснее работа и за большие деньги", отмечается в сюжете.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 апреля, 2020 воскресенье

25 апреля, 2020 суббота

больше новостей

26 апреля, 2020 воскресенье

25 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать