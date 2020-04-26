Руководитель "скорой" в 200-тысячной Белой Церкви заявил, что его подчиненные угрожают уволиться из-за мизерных зарплат

26 апреля, 2020, 13:29

Сотрудники "скорой" помощи в городе Белая Церковь, что на Киевищине, сообщили о намерении уйти с работы из-за крайне неудовлетворительного размера оплаты труда, которая в условиях пандемии Covid-19 не увеличивается, тогда как требования к их профессиональной деятельности наоборот растут

Об этом руководитель Белоцерковской станции экстренной медицинской помощи Дмитрий Сурмачевский заявил в эфире местного телеканала Крокус, передает Еспресо.TV.

"Люди начинают массово - пока это апрель, они только угрожают - но я уверен, что когда они получат расчет за апрель они просто начнут освобождаться и на линии будет ездить только несколько человек, потому что им некуда деваться. Потому что им или до пенсии осталось, или они пенсионеры. А молодежь просто пойдет - в частные структуры или даже на ту же автомойку и будут зарабатывать вдвое больше, чем они получают здесь ", - пояснил он.

Не является и выходом из ситуации и обещанное Минздравом повышение оплаты труда в три раза на период эпидемии, отметили в городском профсоюзе медиков.

Читайте также: Фальсификации в статистике эпидемии коронавируса в Украине

"Люди думают, что они здесь (на" скорой "- ред.) миллионерами станут. На самом деле это идет почасово. Мы работаем по такой же схеме с ВИЧ-инфицированными. Например, я приехал к ВИЧ-инфицированному, я его обсслужив и за это промежуток времени, я с ним был - 20 или 30 минут, что оказывал помощь - за это время я получаю около 1-1,5 грн к зарплате. А здесь, если мы работаем с коронавирусом, умножьте на 300%. Ну, будут 10 грн получать. Это что увеличение зарплаты? ", - пояснил глава медицинской профессиональной спилькы Белой Церкви Виктор Евтушенко.

Сейчас 200-тысячную Белую Церковь и прилегающие районы обслуживают 9 бригад "скорой". А это 330 тыс.населения.

Но за 6,5 тыс. грн медицинский персонал отказывается работать, "ведь есть безопаснее работа и за большие деньги", отмечается в сюжете.

Напомним, 12 апреля врач из Киева озвучила размеры зарплат на столичной "скорой" .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine