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Espreso.tvОбщество"Обстановка в городе Припять нормальная", - уверял после катастрофы директор ЧАЭС Брюханов. Документ

"Обстановка в городе Припять нормальная", - уверял после катастрофы директор ЧАЭС Брюханов. Документ

В июне 1986 года, то есть на второй месяц после взрыва реактора №4, директор Чернобыльской атомной электростанции имени Ленина Виктор Брюханов уверял руководство Киевского областного комитета Компарии в "нормальной" и "контролируемой" ситуации в городе энергетиков Припяти и его окрестностях

Его рассекреченое письмо в обком сегодня, 26 апреля 2020 года, на 34-ю годовщину трагедии разместил в своем авторском Telegram-канале KGB files украинский историк Эдуард Андрющенко, передает Еспресо.TV.

"Обстановка в городе Припять и прилегающих населенных пунктах нормальная. Ситуация контролируется", - отмечал Брюханов.

В документе приводятся данные о погибших и пострадавших от взрыва и пожара на станции, а также информация о радиационном фоне.

В то же время там ничего нет о ликвидации случившегося и об эвакуации жителей Припяти.

Документ публикуется не впервые. Первоисточник - Государственный архив Киевской области (dako.gov.ua)

Доступные для скачивания оцифрованные сборники посвященных Чернобыльской катастрофе ранее секретных советских документов можно найти на сайтах электронного архива Украинского освободительного движения и Украинского института национальной памяти.

  • Напомним, Виктор Медведчук отвергает утверждение, что он якобы был адвокатом директора Чернобыльской АЭС Виктора Брюханова.

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