"Обстановка в городе Припять нормальная", - уверял после катастрофы директор ЧАЭС Брюханов. Документ
Его рассекреченое письмо в обком сегодня, 26 апреля 2020 года, на 34-ю годовщину трагедии разместил в своем авторском Telegram-канале KGB files украинский историк Эдуард Андрющенко, передает Еспресо.TV.
"Обстановка в городе Припять и прилегающих населенных пунктах нормальная. Ситуация контролируется", - отмечал Брюханов.
В документе приводятся данные о погибших и пострадавших от взрыва и пожара на станции, а также информация о радиационном фоне.
В то же время там ничего нет о ликвидации случившегося и об эвакуации жителей Припяти.
Документ публикуется не впервые. Первоисточник - Государственный архив Киевской области (dako.gov.ua)
Доступные для скачивания оцифрованные сборники посвященных Чернобыльской катастрофе ранее секретных советских документов можно найти на сайтах электронного архива Украинского освободительного движения и Украинского института национальной памяти.
- Напомним, Виктор Медведчук отвергает утверждение, что он якобы был адвокатом директора Чернобыльской АЭС Виктора Брюханова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР