Сериал "Чернобыль": Медведчук отрицает, что был адвокатом директора ЧАЭС

12 июня, 2019, 12:43

Политик Виктор Медведчук отвергает утверждение, что был адвокатом директора Чернобыльской АЭС Виктора Брюханова

Об этом сообщает украинская служба BBC .

Политик назвал заявление о том, что он был адвокатом Брюханова, "чистым бредом".

"Я помню это дело, оно очень известно было, но я не помню, чтобы я в ней участвовал", - сказал Медведчук.

Ранее общественная активистка Екатерина Кувита и журналист Вахтанг Кипиани заявляли, что в кадрах (архивные кадры из суда) сериала HBO "Чернобыль" они увидели, что там изображен Виктор Медведчук, который, якобы, был адвокатом директора ЧАЭС Виктора Брюханова.