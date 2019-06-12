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Espreso.tvОбществоСериал "Чернобыль": Медведчук отрицает, что был адвокатом директора ЧАЭС

Сериал "Чернобыль": Медведчук отрицает, что был адвокатом директора ЧАЭС


фото: Скріншот з серіалу
Политик Виктор Медведчук отвергает утверждение, что был адвокатом директора Чернобыльской АЭС Виктора Брюханова

Об этом сообщает украинская служба BBC .

Политик назвал заявление о том, что он был адвокатом Брюханова, "чистым бредом".

"Я помню это дело, оно очень известно было, но я не помню, чтобы я в ней участвовал", - сказал Медведчук.

Ранее общественная активистка Екатерина Кувита и журналист Вахтанг Кипиани заявляли, что в кадрах (архивные кадры из суда) сериала HBO "Чернобыль" они увидели, что там изображен Виктор Медведчук, который, якобы, был адвокатом директора ЧАЭС Виктора Брюханова.

 

 

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