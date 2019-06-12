Сериал "Чернобыль": Медведчук отрицает, что был адвокатом директора ЧАЭС
12 июня, 2019, 12:43
Политик Виктор Медведчук отвергает утверждение, что был адвокатом директора Чернобыльской АЭС Виктора Брюханова
Об этом сообщает украинская служба BBC .
Политик назвал заявление о том, что он был адвокатом Брюханова, "чистым бредом".
"Я помню это дело, оно очень известно было, но я не помню, чтобы я в ней участвовал", - сказал Медведчук.
Ранее общественная активистка Екатерина Кувита и журналист Вахтанг Кипиани заявляли, что в кадрах (архивные кадры из суда) сериала HBO "Чернобыль" они увидели, что там изображен Виктор Медведчук, который, якобы, был адвокатом директора ЧАЭС Виктора Брюханова.
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