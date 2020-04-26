На Харьковщине вспышка COVID-19 произошла в областной психбольнице
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в facebook.
"Сейчас 11 больных находятся в областной психиатрической больнице №1 - это жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского, Зачепиловского районов", - написал Кучер.
По его словам, сейчас в области 75 человек с подтвержденным COVID-19 госпитализированы, 55 - на самоизоляции. Среди госпитализированных - один человек находится в реанимации на кислородной маске. 105 человек с подозрением на COVID-19 госпитализированы, 24 - на самоизоляции.
В общем, за весь период эпидемии в Харьковской области подтверждено 147 случаев заболевания коронавирусом, 15 больных выздоровели; двое - умерли.
- Напомним, 20 апреля в селе Высокополье на Харьковщине, где усилили карантин из-за вспышки заболеваемости коронавирусом, перекопали грунтовые дороги, по которым местные объезжали пропускные посты.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР