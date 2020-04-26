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Espreso.tvОбществоНа Харьковщине вспышка COVID-19 произошла в областной психбольнице

На Харьковщине вспышка COVID-19 произошла в областной психбольнице


фото: Укрінформ
В Харьковской области, в областной психиатрической больнице произошла вспышка заболеваемости коронавирусом

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в facebook.

"Сейчас 11 больных находятся в областной психиатрической больнице №1 - это жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского, Зачепиловского районов", - написал Кучер.

По его словам, сейчас в области 75 человек с подтвержденным COVID-19 госпитализированы, 55 - на самоизоляции. Среди госпитализированных - один человек находится в реанимации на кислородной маске. 105 человек с подозрением на COVID-19 госпитализированы, 24 - на самоизоляции.

В общем, за весь период эпидемии в Харьковской области подтверждено 147 случаев заболевания коронавирусом, 15 больных выздоровели; двое - умерли.

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