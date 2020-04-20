Местные объезжали блокпосты: на Харьковщине перекопали дороги в село, в котором ввели карантин

20 апреля, 2020, 21:08

В селе Высокополье на Харьковщине, где усилили карантин из-за вспышки заболеваемости коронавируса, перекопали грунтовые дороги, по которым местные объезжали пропускные посты

Об этом рассказал главный участковый Валковского райотдела полиции Николай Коваленко, сообщает Суспильне .

"Грунтовые дороги перекопаны, чтобы местные не выезжали другими путями, так как много грунтовых дорог - люди объезжали наш пост - и их перекопали", - сказал Коваленко.

В селе ежедневно дезинфицируют улицу. Выезд и въезд в населенный пункт - по пропускам. Патрули проверяют, чтобы люди ходили в масках, а также спрашивают, с какой целью вышли из дома.

По словам Коваленко, люди, родственники которых живут в Высокополье, приезжают из Валок или Харькова и передают продукты на блокпосту.

Отметим, что 15 апреля стало известно о первом летальном случау в Харьковской области - умерла женщина, у которой диагностировали СОVID-19. 71-летняя женщина из села Высокополье Валковского района умерла в районной больнице еще 13 апреля. Коронавирус у нее подтвердили лабораторным путем.

После смерти 71-летней женщины в селе ввели карантин на две недели. По словам председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, умершая могла контактировать с большим количеством людей, поскольку продавала свечи и на выходных была в церкви.

20 апреля на Харьковщине зафиксировали вторую смерть от коронавируса. Умерла 70-летняя женщина из Высокополья. Дома, где она жила, провели дезинфекцию.