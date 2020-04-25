Выздоровление от COVID-19 не гарантирует повторного незаражения, - ВОЗ

25 апреля, 2020, 15:12

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что выздоровление от коронавируса не является гарантией от повторного инфицирования

Об этом со ссылкой на BBC сообщает Укринформ.

Пока нет доказательств, чтобы утверждать, что у тех, кто переболел коронавирусной болезнью, обязательно возникает иммунитет.

"Всемирная организация здравоохранения утверждает, что пока нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от болезни COVID-19 и имеют антитела, защищенные от повторного заражения", - говорится в заявлении.

Существует мнение, что люди, которые преодолели коронавирус, могут вырабатывать антитела, способные обезвреживать вирус, таким образом предотвращая повторное заражение.

Тестирование на антитела, с целью выявить, был ли у человека в прошлом коронавирус, пока считается одним из факторов на пути выхода из карантина. Впрочем, считают в ВОЗ, антитела не защищают от нового заражения.

Напомним, 23 апреля в ВОЗ заявивлы, что вспышки заболеваний COVID-19 в большинстве стран продолжатся .

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