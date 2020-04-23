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Espreso.tvМирКоронавирус с нами надолго, - ВОЗ

Коронавирус с нами надолго, - ВОЗ


фото: Flickr
Вспышки заболеваний Covid-19 в большинстве стран продолжатся

Об этом заявил председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

"Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях своих эпидемий. И некоторые из них, которых это коснулось в начале пандемии, теперь начинают видеть обновление. Нас ждет долгий путь. Этот вирус с нами надолго", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на небольшие цифры статистики наблюдаются тревожные тенденции к росту заболеваний в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе.

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