Коронавирус с нами надолго, - ВОЗ

23 апреля, 2020, 07:21

Вспышки заболеваний Covid-19 в большинстве стран продолжатся

Об этом заявил председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

"Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях своих эпидемий. И некоторые из них, которых это коснулось в начале пандемии, теперь начинают видеть обновление. Нас ждет долгий путь. Этот вирус с нами надолго", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на небольшие цифры статистики наблюдаются тревожные тенденции к росту заболеваний в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе.

"Most of the epidemics in Western Europe appear to be stable or declining.



Although numbers are low, we see worrying upward trends in Africa, Central a & South America, & Eastern Europe.



Most countries are still in the early stages of their epidemics "- @DrTedros # COVID19 - World Health Organization (WHO) (@WHO) April 22, 2020

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