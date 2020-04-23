Коронавирус с нами надолго, - ВОЗ
Об этом заявил председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.
"Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях своих эпидемий. И некоторые из них, которых это коснулось в начале пандемии, теперь начинают видеть обновление. Нас ждет долгий путь. Этот вирус с нами надолго", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на небольшие цифры статистики наблюдаются тревожные тенденции к росту заболеваний в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе.
"Most of the epidemics in Western Europe appear to be stable or declining.- World Health Organization (WHO) (@WHO) April 22, 2020
Although numbers are low, we see worrying upward trends in Africa, Central a & South America, & Eastern Europe.
Most countries are still in the early stages of their epidemics "- @DrTedros # COVID19
Читайте также: В УЕФА отреагировали на рекомендации ВОЗ об отмене всех турниров до конца 2021 года
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР