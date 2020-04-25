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Espreso.tvОбществоВ Запорожье произошла вспышка COVID-19 в общежитии

В Запорожье произошла вспышка COVID-19 в общежитии


фото: zp.gov.ua
В Запорожье в одном из общежитий выявлено сразу 11 больных коронавирусом

Об этом сообщает Запорожский городской совет.

"Известно, что в одном из общежитий в Александровском районе выявлено 11 больных коронавирусной инфекцией. Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто и будет проведена санитарная обработка, а всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса", - говорится в сообщении.

Городской голова Запорожья Владимир Буряк поручил экстренно собрать городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по поводу обнаружения очага заражения людей коронавирусом. Заседание должно начаться в ближайшие часы.

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