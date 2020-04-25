В Запорожье произошла вспышка COVID-19 в общежитии
Об этом сообщает Запорожский городской совет.
"Известно, что в одном из общежитий в Александровском районе выявлено 11 больных коронавирусной инфекцией. Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто и будет проведена санитарная обработка, а всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса", - говорится в сообщении.
Городской голова Запорожья Владимир Буряк поручил экстренно собрать городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по поводу обнаружения очага заражения людей коронавирусом. Заседание должно начаться в ближайшие часы.
- Напомним, 21 апреля в Вишневом Киевской области зафиксировали массовую вспышку коронавируса в общежитии.
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