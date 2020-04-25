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Espreso.tvОбществоВ Одесской области семейный врач заразил коронавирусом 32 медиков

В Одесской области семейный врач заразил коронавирусом 32 медиков


фото: Укрінформ
В городе Подольск, Одесской области, семейный врач заразил 32 медицинских работников коронавирусом

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в facebook.

По его словам, один из семейных врачей Подольской больницы заразил по меньшей мере 32 медработников.

"Только что пришли результаты ПЦР-тестов медработников с Подольска, в котором из-за эпидемической ситуации было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных анализа - медработники Подольской больнице", - написал Куцый.

Медики были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины.

Куцый добавил, что "по состоянию на 19:30 только в городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из-за сложившейся ситуации в городе, глава ОГА экстренно созвал заседание областной комиссии чрезвычайных ситуаций.

Всего по состоянию вечер 25 апреля на Одесщине лабораторно подтверждено 219 случаев заболевания COVID-19.

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