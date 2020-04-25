В Одесской области семейный врач заразил коронавирусом 32 медиков
Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в facebook.
По его словам, один из семейных врачей Подольской больницы заразил по меньшей мере 32 медработников.
"Только что пришли результаты ПЦР-тестов медработников с Подольска, в котором из-за эпидемической ситуации было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных анализа - медработники Подольской больнице", - написал Куцый.
Медики были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины.
Куцый добавил, что "по состоянию на 19:30 только в городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из-за сложившейся ситуации в городе, глава ОГА экстренно созвал заседание областной комиссии чрезвычайных ситуаций.
Всего по состоянию вечер 25 апреля на Одесщине лабораторно подтверждено 219 случаев заболевания COVID-19.
- Напомним, с 21 апреля персонал и пациенты Подольской городской больницы в обязательном порядке проходят лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР-диагностики.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР