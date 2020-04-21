На севере Одесской области усилили карантин, - ГСЧС

21 апреля, 2020, 17:28

С 21 апреля персонал и пациенты Подольской городской больницы в обязательном порядке пройдут лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР-диагностики

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"Во исполнение поручения главы Одесской облгосадминистрации - начальник гражданской защиты области Максима Куцый и решение областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на территории города Подольска и Подольского района введен комплекс жестких карантинных противоэпидемических мероприятий в соответствии с региональным планом, с целью предотвращения распространения заболевания среди жителей ", - говорится в сообщении.

В частности, со вторника, 21 апреля, персонал и пациенты Подольской городской больницы в обязательном порядке пройдут лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР-диагностики.

Спасателей Одесской области до проведения дезинфекции прилегающей территории к Подольской городской больнице, центральных улиц, остановок общественного транспорта, детских площадок и тому подобное. Кроме того, будет проведена дезинфекция привокзальной площади и территории прилегающей к городскому рынку.

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