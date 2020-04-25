Суд признал национализацию ПриватБанка незаконной, - СМИ
Об этом сообщает "Зеркало недели" .
По информации издания, суд считает решение НБУ о национализации ПриватБанка незаконным, так как отчет о внеплановой проверке банка на момент национализации ненадлежаще оформлен.
"Суд уверен, что диагностику капитала банка должен осуществлять не НБУ, а внешний аудитор, по сути, отбирая у контролирующего банковский сектор органа его прямая обязанность", - отмечает издание.
Коллегия судей определила, правильно ли была проведена оценка кредитного риска в банке и пришла к выводу, что резервы под кредиты банк формировать не должен, поскольку это были новые займы.
Сообщается, что национализация была "конфискацией акций у частного лица", а письмо бывших владельцев правительству с просьбой о национализации было написано "под политическим давлением".
Сейчас официально решение суда не обнародовано.
- Напомним, 24 апреля министр юстиции Денис Малюська заявил, что возвращение ПриватБанка бывшим владельцам теоретически возможно, но маловероятно.
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