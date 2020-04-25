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Espreso.tvОбществоСуд признал национализацию ПриватБанка незаконной, - СМИ

Суд признал национализацию ПриватБанка незаконной, - СМИ


фото: Укрінформ
Окружной административный суд Киева признал решение о национализации ПриватБанка незаконным

Об этом сообщает "Зеркало недели" .

По информации издания, суд считает решение НБУ о национализации ПриватБанка незаконным, так как отчет о внеплановой проверке банка на момент национализации ненадлежаще оформлен.

"Суд уверен, что диагностику капитала банка должен осуществлять не НБУ, а внешний аудитор, по сути, отбирая у контролирующего банковский сектор органа его прямая обязанность", - отмечает издание.

Коллегия судей определила, правильно ли была проведена оценка кредитного риска в банке и пришла к выводу, что резервы под кредиты банк формировать не должен, поскольку это были новые займы.

Сообщается, что национализация была "конфискацией акций у частного лица", а письмо бывших владельцев правительству с просьбой о национализации было написано "под политическим давлением".

Сейчас официально решение суда не обнародовано.

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