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Espreso.tvОбщество"Возможно, но крайне маловероятно": министр юстиции Малюська допустил возвращение ПриватБанка Коломойскому

"Возможно, но крайне маловероятно": министр юстиции Малюська допустил возвращение ПриватБанка Коломойскому


фото: ukranews
Возвращение ПриватБанка бывшим владельцам теоретически возможно, но маловероятно

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью Радио.НВ .

"Крайне маловероятно, но сейчас это теоретически возможно. Если будет принят законопроект (так называемый "антиколомойский" закон, - ред.), то такой возврат будет на 99% невозможен. [...] Но если честно, то я даже не совсем уверен, что это ему (Коломойскому, - ред.) нужно или он этого добивается", - сказал малюська.

Министр добавил, что оставляет возможность в 1%, так как не может быть уверен, что "какой-то судья не потеряет здравый смысл и не вынесет какую-нибудь ерунду, которую потом отменят".

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