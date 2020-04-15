В Минобразования рассматривают два сценария проведения ВНО
Об этом и.о. министра образования Любомира Мандзий рассказала на брифинге, передает Еспресо.TV .
Журналисты спросили Мандзий, как и когда проводить ГНА и ВНО. На что и.о. министра отметила:
"От государственной итоговой аттестации освобождены учащиеся четвертого и девятого класса."
Мандзий подчеркнула, что срок проведения ВНО зависит от времени завершения карантина.
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"Министерство образования и науки разработало два сценария проведения ВНО. Если карантин завершится до начала июня, пробное ВНО состоится в первый месяц. С 25 июня проведут основную сессию ВНО.
В случае, если карантин продлят, пробное ВНО проведут в августе, а сессию начнут соответственно 25 августа. "
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