В Минобразования рассматривают два сценария проведения ВНО

15 апреля, 2020, 15:31

И.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что в случае прекращения карантина до начала лета, ВНО проведут, начиная с 25 июня

Об этом и.о. министра образования Любомира Мандзий рассказала на брифинге, передает Еспресо.TV .

Журналисты спросили Мандзий, как и когда проводить ГНА и ВНО. На что и.о. министра отметила:

"От государственной итоговой аттестации освобождены учащиеся четвертого и девятого класса."

Мандзий подчеркнула, что срок проведения ВНО зависит от времени завершения карантина.

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"Министерство образования и науки разработало два сценария проведения ВНО. Если карантин завершится до начала июня, пробное ВНО состоится в первый месяц. С 25 июня проведут основную сессию ВНО.

В случае, если карантин продлят, пробное ВНО проведут в августе, а сессию начнут соответственно 25 августа. "

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