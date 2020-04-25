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Espreso.tvОбществоСтало известно, когда возобновит работу Киевский метрополитен

Стало известно, когда возобновит работу Киевский метрополитен


фото: Укрінформ
В Киевском метрополитене заявили, что частичное восстановление работы подземки после карантина может начаться 31 мая

Об этом сообщает Киевский метрополитен на своем канале в Telegram.

В метрополитене напомнили, что в рамках проекта выхода из карантина предусмотрено пять этапов смягчения противоэпидемических мероприятий.

Восстановление работы метро планируется не раньше, чем на третьем этапе, а это может произойти только через 30 дней после окончания карантина. Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки припадет на 31 мая.

Сначала в метро смогут ездить только те жители столицы, которые имеют спецпропуск. И только на следующем, четвертом этапе метро откроют для всех пассажиров. Пока предполагают, что это случится примерно 10 июня.

  • Напомним, 23 мая народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подал иск в Кабмин с требованием открыть метрополитен в Киеве .

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