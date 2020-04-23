Гончаренко подал иск в суд о закрытии метро в Киеве

23 апреля, 2020, 13:32

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко подал иск на Кабмин с требованием открыть метрополитен в Киеве

Об этом он сообщил в своем Теlegram-канале.

"Подал иск в Окружной административный суд на решение Кабинета министров Украины о закрытии метро. Я считаю этот шаг абсолютно незаконным и даже преступным против украинского народа. Тысячи людей, которые обеспечивают жизнедеятельность миллионных городов, среди которых медицинский персонал, уже больше месяца не могут добраться на работу в больницы. Напомню, что их работа сейчас - спасать человеческие жизни ", - написал парламентарий.

Гончаренко считает, что правительство "безответственно подошло к этому решению - отрезать их от транспорта, не просчитало все возможные последствия", а вместо этого "вслепую сделало уверенный шаг к уничтожению экономики города и созданию страшных неудобств для миллионов жителей".

"Так не может продолжаться. Поэтому я требую, чтобы людям, которым нужно добираться на работу, в частности, медикам, сейчас на передовой борьбы с болезнью, открыли возможность пользоваться транспортом", - добавил Гончаренко.

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