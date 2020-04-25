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Espreso.tvОбществоЭтот день в истории: первая присяга отрядов УПА

Этот день в истории: первая присяга отрядов УПА

Присяга воинов УПА
фото: ілюстративне
25 апреля 1943 года состоялась первая церемония принятия военной присяги отрядов Украинской Повстанческой Армии

Было это на Пасху, в лесу возле села Тростянец Костопольского района Ровенской области, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный портал Ukrainian Military Honour .

"Клятву приносили сотни "Еремы" (Семенюка), сотня "Шаулы"(Рудика), две четы "Вороного" (Левковича), местные вооруженные отряды, а также штаб командира 1-й группы УПА" Дубового "(Литвинчука), главного штаба УПА и проводник на Северо-западных украинских землях (ПЗУЗ) "Клим Савур" (Дмитрий Клячкивский) - всего 300 человек ", - говорится в сообщении.

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Принимал присягу местный священник из села Моквин Березновского района, а в прошлом - полковник Армии УНР Михаил Павловский. Он читал текст присяги Армии УНР, повстанцы повторяли за ним, а после того целовали крест и Евангелие.

Справка

Как рассказывается в книге украинского историка Ярослава Тинченко "Офицерский корпус Армии Украинской Народной Республики (1917-1921)" (Киев, 2007), Михаил Кузьмич Павловский родился 2 января 1887 года в городе Горохов Владимир-Волынского уезда Волынской губернии.

В составе 14-го Финляндского стрелкового полка участвовал в Первой мировой войне.

В 1917 году выступил одним из организаторов и участников I, II, III Всеукраинских военных съездов. Был членом Всеукраинского совета военных депутатов в Киеве и членом Центрального Совета, а также адъютантом командующего Киевского военного округа Шинкаря.

С февраля 1918 года - уездный воинский начальник Звенигородского уезда (отстранен от должности в мае).

Соорганизатор Таращанско-Звенигородского восстания против власти гетмана Павла Скоропадского.

Начиная с декабря 1919 года - начальник разведки Действующей армии УНР. Участник Первого Зимнего похода.

Занимался партизанской деятельностью в тылу советских войск.

Дальше - начальник контрразведывательного отдела штаба Армии УНР.

В 1920-х годах перешел границу и принял священнический сан, был православным священником в Березницкой уезде на Волыни, которая тогда входила в состав Польши. Таким образом он избежал красного плена.

В 1943 -1944 годах - полевой священник штаба Украинской повстанческой армии.

Был схвачен НКВД. Дальнейшая судьба неизвестна.

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