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Espreso.tvОбществоЗамминистра экономики может стать менеджер агрохолдинга Бахматюка

Замминистра экономики может стать менеджер агрохолдинга Бахматюка


фото: bakhmatuk.com.ua
На должность заместителя министра экономики подал декларацию директор по инвестициям агрохолдинга "Авангард" (входит в структуру Ukrlandfarming Олега Бахматюка) Алексей Ергиев

Об этом свидетельствуют данные НАПК.

Согласно декларации, Ергиев за 2019-й год получил 2,8 млн грн заработной платы по основному месту работы.

  • Напомним, председатель АМКУ времен Януковича Цушко подал декларацию на должность заместителя министра финансов.

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