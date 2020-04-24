Замминистра экономики может стать менеджер агрохолдинга Бахматюка
24 апреля, 2020, 15:09
На должность заместителя министра экономики подал декларацию директор по инвестициям агрохолдинга "Авангард" (входит в структуру Ukrlandfarming Олега Бахматюка) Алексей Ергиев
Об этом свидетельствуют данные НАПК.
Согласно декларации, Ергиев за 2019-й год получил 2,8 млн грн заработной платы по основному месту работы.
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Напомним, председатель АМКУ времен Януковича Цушко подал декларацию на должность заместителя министра финансов.
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