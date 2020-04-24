 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Житомирщине коронавирус обнаружили у беременной

На Житомирщине коронавирус обнаружили у беременной


фото: reuters
В Житомирской области коронавирус лабораторно подтвердили у беременной женщины, которая сейчас лечится в перинатальном центре

Об этом во время брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, сообщает Укринформ.

"Женщина находится на лечении, диагноз подтвержден (COVID-19 - ред.), Общее состояние пациентки удовлетворительное. Беременность проходит без осложнений", - сказал Суслик.

Он рассказал, что пациентка находится на лечении в областном перинатальном центре. Одна из его отделений учреждения определено для оказания помощи больным коронавирусом женщинам, беременным дольше, чем 22 недели.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

24 апреля, 2020 пятница

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать