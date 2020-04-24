На Житомирщине коронавирус обнаружили у беременной

24 апреля, 2020, 12:52

В Житомирской области коронавирус лабораторно подтвердили у беременной женщины, которая сейчас лечится в перинатальном центре

Об этом во время брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, сообщает Укринформ.

"Женщина находится на лечении, диагноз подтвержден (COVID-19 - ред.), Общее состояние пациентки удовлетворительное. Беременность проходит без осложнений", - сказал Суслик.

Он рассказал, что пациентка находится на лечении в областном перинатальном центре. Одна из его отделений учреждения определено для оказания помощи больным коронавирусом женщинам, беременным дольше, чем 22 недели.

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