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Espreso.tvСпортИбрагимович может продолжить карьеру в Бразилии

Ибрагимович может продолжить карьеру в Бразилии


фото: Getty Images
Звездный форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в бразильском "Палмейрасе"

Об этом сообщает Transfermarketweb .

Руководство бразильского топ-клуба стремится одержать победу в Кубке Либертадорес, поэтому трансфер 38-летнего шведа является приоритетным.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых сумел забить 4 мяча и отдать 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.

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