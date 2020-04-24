Ибрагимович может продолжить карьеру в Бразилии
24 апреля, 2020, 12:13
Звездный форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в бразильском "Палмейрасе"
Об этом сообщает Transfermarketweb .
Руководство бразильского топ-клуба стремится одержать победу в Кубке Либертадорес, поэтому трансфер 38-летнего шведа является приоритетным.
В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых сумел забить 4 мяча и отдать 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.
- 25 марта стало известно, что Ибрагимович после завершения игровой карьеры планирует стать футбольным агентом.
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