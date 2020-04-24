Ибрагимович может продолжить карьеру в Бразилии

24 апреля, 2020, 12:13

Звездный форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в бразильском "Палмейрасе"

Об этом сообщает Transfermarketweb .

Руководство бразильского топ-клуба стремится одержать победу в Кубке Либертадорес, поэтому трансфер 38-летнего шведа является приоритетным.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых сумел забить 4 мяча и отдать 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.