В Испании - самая низкая смертность от коронавируса за месяц
Об этом сообщает El Pais со ссылкой на Минздрав страны.
"Количество ежедневно гибнущих от коронавируса в Испании составляет в пятницу 367 человек", - говорится в сообщении.
Это является самым низким показателем с 21 марта, когда в стране зарегистрировали 324 летальных от COVID-19 случая.
Вчера еще сообщалось о 440 погибших за прошедшие 24 часа.
По данным Минздрава, сейчас в Испании уже 22 524 человек погибли от болезни COVID-19.
Всего в стране 219 764 зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Однако 92 335 человек уже вылечились.
Как сообщалось, по состоянию на утро 24 апреля во мире зафиксировано 274 5469 случаев коронавируса, в частности 755 462 человека выздоровели и 191 791 погиб.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР