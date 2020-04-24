 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Испании - самая низкая смертность от коронавируса за месяц

В Испании - самая низкая смертность от коронавируса за месяц


фото: reuters
Количество умерших от коронавируса в Испании за последние 24 часа составляет 367 человек, что является самым низким показателем с 21 марта

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на Минздрав страны.

"Количество ежедневно гибнущих от коронавируса в Испании составляет в пятницу 367 человек", - говорится в сообщении.

Это является самым низким показателем с 21 марта, когда в стране зарегистрировали 324 летальных от COVID-19 случая.

Вчера еще сообщалось о 440 погибших за прошедшие 24 часа.

По данным Минздрава, сейчас в Испании уже 22 524 человек погибли от болезни COVID-19.

Всего в стране 219 764 зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Однако 92 335 человек уже вылечились.

Как сообщалось, по состоянию на утро 24 апреля во мире зафиксировано 274 5469 случаев коронавируса, в частности 755 462 человека выздоровели и 191 791 погиб.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

24 апреля, 2020 пятница

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать