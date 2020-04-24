В Украине начали производить собственные ПЦР-тесты: первые 200 тыс. на выходных отправят в регионы
Об этом сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба Офиса президента Украины.
Первую партия объемом в 200 тыс. тестов 25-26 апреля отправят в регионы.
"Как мы и обещали несколько недель назад, в Украине началось производство ПЦР-тестов. Сегодня мы получили первую партию - это 200 тыс. тестов. Они на выходных разъедутся по областям, по специальным лабораториях, проводят ПЦР-тестирование", - сказал Тимошенко.
По словам чиновника, на следующей неделе ожидается поставка еще около 400 тыс. таких тестов.
- Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал массовое тестирование на антитела к коронавируса.
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