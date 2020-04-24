Вскоре будет массовое тестирование на антитела к коронавирусу, - Ляшко
Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "1 + 1", сообщает УНИАН .
Сейчас такие тестирования происходят в Германии и Соединенных Штатах Америки.
"Я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Это будет показывать, переболели (люди - ред.), или не переболи коронавирусной болезнью, есть ли иммунитет. Сейчас у нас нет четких научных данных, какой продолжительности этот иммунитет будет. Но пока можем судить о том, что у кого есть эти антитела - иммунитет справляется три месяца ", - рассказал Ляшко.
Чиновник также отметил, что сейчас для выявления коронавируса в организме используют полимеразную цепную реакцию (ПЦР).
"Нельзя использовать постоянно, поскольку вопрос инкубационного периода. Мы можем попасть в первые три дня инкубационного периода, когда будет неинформативным этот тест. Поэтому для определения наличия иммунитета к коронавирусной болезни используют ИФА-методы", - говорит Ляшко.
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- Ранее Ляшко заявлял, что если бы в Украине не были введены карантинные ограничения , количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 уже достигла бы 180 тыс.
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