В Польше от коронавируса умерли 463 человека
Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.
"Количество зараженных коронавирусом составляет 10 759 человек, умерли 463 человека. Все случаи являются положительными, в том числе и у умерших", - говорится в сообщении Минздрава Польши.
В польских больницах находятся более 3 тыс. человек, зараженных коронавирусом, на карантине - почти 98 тыс., под эпидемиологическим надзором - 20,5 тыс.
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За последние сутки полиция проверила соблюдение режима карантина у более 81 тыс. человек и обнаружила 180 нарушений.
Как сообщалось, правительство Польши подготовило четыре этапа выхода из кризиса. В частности, на первом этапе открыты для посещения леса и парки, а также частично отменены ограничения в торговле.
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