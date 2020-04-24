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Espreso.tvОбществоВ Польше от коронавируса умерли 463 человека

В Польше от коронавируса умерли 463 человека


фото: reuters
По состоянию на 24 апреля количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 10 759, из которых 463 человека погибли, а 1 944 человека вылечились

Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.

"Количество зараженных коронавирусом составляет 10 759 человек, умерли 463 человека. Все случаи являются положительными, в том числе и у умерших", - говорится в сообщении Минздрава Польши.

В польских больницах находятся более 3 тыс. человек, зараженных коронавирусом, на карантине - почти 98 тыс., под эпидемиологическим надзором - 20,5 тыс.

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За последние сутки полиция проверила соблюдение режима карантина у более 81 тыс. человек и обнаружила 180 нарушений.

Как сообщалось, правительство Польши подготовило четыре этапа выхода из кризиса. В частности, на первом этапе открыты для посещения леса и парки, а также частично отменены ограничения в торговле.

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