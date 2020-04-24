В Одессе вспышку коронавируса обнаружили в доме престарелых
Об этом во время брифинга рассказал главный государственный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает Укринформ.
"Усложняется эпидситуация регистрацией семейных очагов, а также зафиксированных очагов в лечебно-профилактических учреждениях и заведениях закрытого типа. В частности, зарегистрирован факт инфицирования пяти человек в доме престарелых в Одессе, в том числе трех медработников", - отметил Гончаров.
Гончаров сообщил, что первый случай инфицирования вирусом COVID-19 в этом заведении обнаружен 17 апреля, сразу же было проведено обследование всех контактных лиц. Зарегистрированы еще четыре человека.
"Занесению в это заведение коронавируса способствовало несоблюдение персоналом карантинных мероприятий", - заявил главный санврач Одесской области.
Гончаров отметил коронавирус уже охватил 21 административную территорию Одесской области.
- Напомним, на фабрике "Володарка" в Виннице, где шили защитную одежду для медиков, обнаружили коронавирус у семи работников.
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