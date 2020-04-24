По меньшей мере 7 зараженных: в Виннице на фабрике по пошиву защитной одежды для медиков произошла вспышка COVID-19
Об этом сообщил винницкий городской голова Сергей Моргунов на брифинге, передает Укринформ.
"Если говорить о" Володарке", уже завершен пошив этих 10 тысяч костюмов. Но я хочу остановиться отдельно, потому что очень много в прессе вопросов. К сожалению, на "Володарке" у одной из работниц выявлен коронавирус. И там областной лабораторный центр провел ПЦР-тестирование всем контактным и потенциально контактным лицам. Было проведено более двухсот тестов и, к сожалению, было обнаружено семь подтвержденных случаев", - отметил Моргунов.
Мэр Винницы добавил, что на фабрике была проведена дезинфекция, и предприятие работает в штатном режиме.
"Володарка" производила партию костюмов по заказу Винницкого горсовета.
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