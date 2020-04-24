В Германии заговорили о готовности возобновить футбольный сезон
24 апреля, 2020, 12:48
Первая и вторая немецкие Бундеслиги официально объявили о готовности возобновить футбольный сезон
Об этом сообщает официальный сайт Немецкой футбольной лиги .
Матчи будут проходить традиционно на стадионах. Однако в первой Бундеслиге, высшем дивизионе страны, позволят находиться на трибунах не более чем 213 лицам. В частности, 98 на трибунах и 113 в подтрибунных помещениях.
Окончательное решение по срокам восстановления матчей примет власти Германии. Ожидается, что чемпионат Германии восстановится после карантина 9 мая.
- Напомним, 22 апреля европейские лиги договорились завершить внутренние чемпионаты по 31 июля , а август выделить для доигрывание Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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