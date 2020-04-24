В Белом доме заявили об исследовании, выявило уничтожения коронавируса солнечным светом

24 апреля, 2020, 16:16

Согласно исследованию, которое обнародовали американские чиновники, коронавирус быстро разрушается солнечным светом

Об этом сообщает medicalxpress.

Отмечается, что следует учесть, что само исследование еще не рецензировано и ждет внешней оценки.

Уильям Брайан, советник по науке и технологиям секретаря Департамента внутренней безопасности, заявил журналистам в Белом доме, что правительственные ученые обнаружили, что ультрафиолетовые лучи оказывают сильное влияние на патоген. Это дает надежду, что его распространение может ослабиться в течение лета.

"Наше самое впечатляющее наблюдение на сегодня - это мощное воздействие солнечного света на уничтожение вируса как на поверхности, так и в воздухе. Мы наблюдали аналогичный эффект как с температурой, так и с влажностью, повышение температуры и влажности или и того и другого обычно наименее благоприятно для вируса, - заявил Брайан.

Сообщается, что Брайан показал слайд, где кратко обозначены основные результаты эксперимента, проведенного в Национальном центре анализа и противодействия биологической защите в Мэриленде.

Он показал, что период полураспада вируса составлял 18 часов, когда температура составляла от 70 до 75 градусов по Фаренгейту (от 21 до 24 градусов по Цельсию) с 20-процентной влажностью на непористой поверхности. Это, например, такие поверхности, как дверные ручки и нержавеющая сталь.

Но период полураспада сократился до шести часов, когда влажность возросла до 80 процентов, и до двух минут, когда в уравнение был добавлен солнечный свет. Когда вирус был аерозолированный, то есть суспензированный в воздухе, период полураспада составлял один час при влажности 20 процентов и температуре от 21 до 24 градусов по Цельсию. При наличии солнечного света это значение уменьшалось до полутора минут.

В сообщении говорится, что вирусы быстрее разлагаются на более горячих поверхностях, потому что защитный слой жира, который их окружает, высыхает быстрее.

Отмечается, что Брайан решил, что летние условия "создадут среду, в которой можно будет уменьшить передачу коронавируса". Однако он добавил, что сокращение распространения не означает, что возбудитель будет полностью уничтожен.

"Для нас было бы безответственно сказать, что мы чувствуем, что лето просто собирается полностью уничтожить вирус, и тогда, если это бесплатно для всех, и люди игнорируют эти факторы", - сказал Брайан.

Напомним, в четверг, 23 апреля, на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп озвучил теорию о том, что солнечный свет можно использовать для лечения больных COVID-19 людей.

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