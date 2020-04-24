Турнир Большого Шлема снова перенесли из-за коронавируса
24 апреля, 2020, 13:48
Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису вновь изменили даты проведения турнира Большого Шлема из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает Le Parisien.
Престижный турнир планируют провести на неделю позже той даты, которую озвучили ранее, в конце марта. Ролан Гаррос пройдет с 27 сентября по одиннадцатое октября этого года.
Сначала турнир должен был проходить с 18-го мая по седьмое июня, однако Федерация тенниса Франции перенесла турнир Большого Шлема на период с 20 сентября по четвёртому октября.
Приобретенные билеты на турнир можно будет как вернуть, так и обменять на соответствующие билеты осеннего турнира.
- 17 апреля Элина Свитолина попала в список теннисистов, которые примут участие в виртуальном турнире под эгидой организаторов Mutua Madrid Open.
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