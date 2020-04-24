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Espreso.tvСпортТурнир Большого Шлема снова перенесли из-за коронавируса

Турнир Большого Шлема снова перенесли из-за коронавируса


фото: Getty Images
Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису вновь изменили даты проведения турнира Большого Шлема из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Le Parisien.

Престижный турнир планируют провести на неделю позже той даты, которую озвучили ранее, в конце марта. Ролан Гаррос пройдет с 27 сентября по одиннадцатое октября этого года.

Сначала турнир должен был проходить с 18-го мая по седьмое июня, однако Федерация тенниса Франции перенесла турнир Большого Шлема на период с 20 сентября по четвёртому октября.

Приобретенные билеты на турнир можно будет как вернуть, так и обменять на соответствующие билеты осеннего турнира.

 

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