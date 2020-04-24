Рада не будет рассматривать назначение Саакашвили 24 апреля, - Кравчук

Об этом после заседания фракции сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает РБК-Украина.

"Я не думаю, что мы сегодня будем выносить этот вопрос на голосование. Сейчас мы еще не завершили опрос среди депутатов. Подождем завершения встречи, вопросов у депутатов было много. До встречи у нас было много депутатов, которые не определились. Соответственно, они будут иметь время. Сейчас в повестке дня этого кадрового вопроса нет. и я думаю, что оно и не появится. То есть, я думаю, что нужно больше времени. Насколько я знаю, будут встречи в том числе и с другими фракциями ", - заявила Кравчук.

Она добавила, что Саакашвили предложит провести изменения в налоговой системе. Его предложения обсуждали на заседании фракции.

"Он коснулся вопроса налогов. О том, что нужно делать налоговую реформу. В том числе, снижать налоги и отменять часть налогов. Также по поводу таможни. У него действительно хороший опыт. Ведь реформа таможни в Грузии была признана практически всеми международными экспертами как успешная ", - сказала нардеп.

Кроме того, по словам замглавы фракции СН, нардепы пока не определились с поддержкой назначения Саакашвили.

"У нас есть внутреннее правило, которое должно быть 70% тех, кто положительно настроен. Пока еще нет подтверждения количественного, что есть. Но я думаю, что как раз чем больше будет личного общения, тем больше шансов у Саакашвили быть назначенным. Мне кажется, что он является определенным заложником своего медиа-образа", - сказала парламентарий.

Она добавила, что фракция определится с решением после внутрифракционную голосования.

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