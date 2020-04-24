Рада не будет рассматривать назначение Саакашвили 24 апреля, - Кравчук
Об этом после заседания фракции сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает РБК-Украина.
Она добавила, что Саакашвили предложит провести изменения в налоговой системе. Его предложения обсуждали на заседании фракции.
"Он коснулся вопроса налогов. О том, что нужно делать налоговую реформу. В том числе, снижать налоги и отменять часть налогов. Также по поводу таможни. У него действительно хороший опыт. Ведь реформа таможни в Грузии была признана практически всеми международными экспертами как успешная ", - сказала нардеп.
Кроме того, по словам замглавы фракции СН, нардепы пока не определились с поддержкой назначения Саакашвили.
"У нас есть внутреннее правило, которое должно быть 70% тех, кто положительно настроен. Пока еще нет подтверждения количественного, что есть. Но я думаю, что как раз чем больше будет личного общения, тем больше шансов у Саакашвили быть назначенным. Мне кажется, что он является определенным заложником своего медиа-образа", - сказала парламентарий.
Она добавила, что фракция определится с решением после внутрифракционную голосования.
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- Напомним, что експрезидент Грузии Михеил Саакашвили подтвердил , что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в украинском Кабмине.
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