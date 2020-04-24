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Espreso.tvОбществоПричина увольнения неизвестна, - Нефедов об отставке с должности главы Гостаможни

Причина увольнения неизвестна, - Нефедов об отставке с должности главы Гостаможни


фото: Facebook: Нова митниця
Максим Нефедов заявил, что не знает причины увольнения с должности председателя Государственной таможенной службы, но отметил, что после увольнения ему стало лучше как человеку

Об этом он заявил в интервью НВ .

"Да, это правда. Уволили меня и всех моих заместителей. Причина увольнения неизвестна.
Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло сегодня вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше как человеку после увольнения", - подчеркнул Нефедов.

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