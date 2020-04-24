Причина увольнения неизвестна, - Нефедов об отставке с должности главы Гостаможни
24 апреля, 2020, 20:23
"Да, это правда. Уволили меня и всех моих заместителей. Причина увольнения неизвестна.
Максим Нефедов заявил, что не знает причины увольнения с должности председателя Государственной таможенной службы, но отметил, что после увольнения ему стало лучше как человеку
Об этом он заявил в интервью НВ .
"Да, это правда. Уволили меня и всех моих заместителей. Причина увольнения неизвестна.
Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло сегодня вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше как человеку после увольнения", - подчеркнул Нефедов.
- Напомним, 24 апреля на заседании Кабмина уволили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланов.
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