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Espreso.tvМирПравительство Эстонии продлило чрезвычайное положение до 17 мая

Правительство Эстонии продлило чрезвычайное положение до 17 мая

Правительство Эстонии приняло решение продлить режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса до 17 мая

Об этом сообщает ERR.

24 апреля правительство Эстонии приняло решение о продлении чрезвычайного положения в стране до конца воскресенья, 17 мая.

Отмечается, что это не означает, что на следующие дни заканчиваются все существующие ограничения. Некоторые из них будут отменены раньше, но некоторые останутся в силе после окончания чрезвычайной ситуации.

Продление чрезвычайного положения объяснили тем, что меры, которые все еще необходимы для распространения и борьбы с болезнью, могут продолжать эффективно осуществляться. По словам правительства, мероприятия все же оправданы, учитывая, что в Эстонии выявляюся новые заражения и вспышки заболеваний.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, в последние недели Эстония достигла переломного момента в связи со снижением количества новых зарадений и госпитализаций.

"За последние две недели мы увидели, что количество новых заражений и госпитализаций сократилось, и мы достигли поворотного момента. Правительство уже подготовило стратегию смягчения ограничений. Мы можем начать постепенно ослаблять ограничения, если позволит медицинская ситуация. Однако, поскольку смягчение ограничений не будет вводиться сразу, а постепенно и осознанно, сегодня мы решили продлить чрезвычайное положение до 17 мая включительно", - заявил премьер-министр.

Ратас также отметил, что соблюдение важных правил поведения и гигиены и в дальнейшем будет оставаться необходимым условием для снятия ограничений и сопровождающего обязательства.

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