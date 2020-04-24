Митрополит УПЦ (МП) Онуфрий на Пасху высвятил в диаконы нардепа Новинского, - СМИ
24 апреля, 2020, 17:19
Глава Украинской православной церкви (МП) митрополит Онуфрий рукоположил народного депутата от оппозиционного блока Вадима Новинского в диаконы УПЦ (МП)
Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает Cerkvarium .
"Сразу несколько не связанных между собой источников Cerkvarium сообщили, что на Пасху митрополит Онуфрий рукоположил известного народного депутата и олигарха Вадима Новинского в диаконы УПЦ МП", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в частной переписке со священниками, как свидетельствуют источники, Новинский уже подписывается как "диакон Вадим". Сам Новинский о событии не сообщал.
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