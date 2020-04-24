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Espreso.tvОбществоМВФ: экономика еврозоны может сократиться на 15% из-за пандемии

МВФ: экономика еврозоны может сократиться на 15% из-за пандемии


фото: reuters
Руководитель Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила лидеров Европейского Союза о возможном сокращении экономики еврозоны из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Reuters .

По данным дипломатического источника Reuters, на сегодняшний видеоконференции глав государств и правительств Европейского Союза Лагард спрогнозировала, что экономика еврозоны из-за пандемии может обвалиться на 15%.

Руководительница ЕЦБ отметила, что введенные европейскими странами меры являются недостаточными и поздними, поэтому возможен спад в пределах 5-15 процентов.

Напомним, ранее Лагард сообщала, что последние экономические данные в еврозоне, свидетельствуют о беспрецедентном спаде , про значительное сокращение производства, а также быстрое ухудшение на рынке труда. Лагард назвала пандемию коронавируса глобальной проблемой.

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