МВФ: экономика еврозоны может сократиться на 15% из-за пандемии
Об этом сообщает Reuters .
По данным дипломатического источника Reuters, на сегодняшний видеоконференции глав государств и правительств Европейского Союза Лагард спрогнозировала, что экономика еврозоны из-за пандемии может обвалиться на 15%.
Руководительница ЕЦБ отметила, что введенные европейскими странами меры являются недостаточными и поздними, поэтому возможен спад в пределах 5-15 процентов.
Напомним, ранее Лагард сообщала, что последние экономические данные в еврозоне, свидетельствуют о беспрецедентном спаде , про значительное сокращение производства, а также быстрое ухудшение на рынке труда. Лагард назвала пандемию коронавируса глобальной проблемой.
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