ЕС может столкнуться с экономическим шоком уровня 2008 года, - Лагард

11 марта, 2020, 13:38

Европейский Союз ожидает экономический шок уровня 2008 года, если страны объединения не прибегнут к срочным мерам в ответ на распространение коронавируса

Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, пишет BloombergQuint со ссылкой на источник.

Во время телефонной конференции с лидерами Евросоюза Лагард заявила, что в случае отсутствия координированных действий возможный сценарий ", который напомнит многим финансовый кризис 2008 года".

По словам Лагард, ЕЦБ со своей стороны готов принять необходимые меры уже на этой неделе.

Также председательствующая ЕЦБ добавила, что шок вероятно будет кратковременным, если европейские страны правильно и своевременно на него отреагируют.

Также ЕЦБ ожидают от правительств стран ЕС мер, направленных на поддержку кредитования бизнеса в регионах, пострадавших от коронавируса.

"Если мы не начнем действовать решительно сейчас, повысится риск кризиса в отдельных сегментах ваших экономик", - заявила Лагард лидерам европейских стран.

Следующее заседание ЕЦБ пройдет 12 марта. Многие эксперты ожидают от ЕЦБ снижения процентных ставок и возможного увеличения объема действующей программы количественного смягчения (QE). Также Центробанк может скорректировать программы предоставления банкам дешевых кредитов.