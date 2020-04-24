Львов отказался передавать России останки офицера НКВД

24 апреля, 2020, 20:36

Исполнительный комитет Львовского городского совета отказался передать родственникам в России прах советского офицера Народного комиссариата внутренних дел Николая Кузнецова

Об этом сообщили в агентстве "Интерфакс-Украина" "

Заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил, что горсовет получил ответы на запросы из Министерства культуры и СБУ о передаче останков офицера.

По его словам, в Минкульте ответили, что передача останков Кузнецова представителям государства-агрессора является нежелательной и преждевременной, а в СБУ - что этот вопрос может быть учтен при возобновлении переговорного процесса между Украиной и РФ.

Члены исполнительного комитета поддержали предложение Москаленко об отказе в передаче праха Николая Кузнецова.