Львов отказался передавать России останки офицера НКВД
24 апреля, 2020, 20:36
Исполнительный комитет Львовского городского совета отказался передать родственникам в России прах советского офицера Народного комиссариата внутренних дел Николая Кузнецова
Об этом сообщили в агентстве "Интерфакс-Украина" "
Заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил, что горсовет получил ответы на запросы из Министерства культуры и СБУ о передаче останков офицера.
По его словам, в Минкульте ответили, что передача останков Кузнецова представителям государства-агрессора является нежелательной и преждевременной, а в СБУ - что этот вопрос может быть учтен при возобновлении переговорного процесса между Украиной и РФ.
Члены исполнительного комитета поддержали предложение Москаленко об отказе в передаче праха Николая Кузнецова.
- Горсовет Львова не согласовал передачу в РФ останков агента НКВД Николая Кузнецова, отложив рассмотрение решения до получения ответа по этому поводу от СБУ и МИД.
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