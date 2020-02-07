"Когда РФ вернет наших ребят": мэрия Львова отказалась выдать РФ остатки агента НКВД Николая Кузнецова

7 февраля, 2020, 15:26

Горсовет Львова не согласовал передачу в РФ останков агента НКВД Николая Кузнецова в РФ, отложив рассмотрение решения до получения ответа по этому поводу от СБУ и МИД

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Львова .

Вопрос о перезахоронении праха Кузнецова Николая Ивановича с Холма Славы во Львове на Широкореченський военно-мемориальный комплекс г. Екатеринбурга в РФ выносился на рассмотрение во исполнение решения административного суда, обращение племянницы Кузнецова Маргариты Брюхановой и с учетом решения Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий.

Городской глава Львова Андрей Садовый внес предложение о переносе рассмотрения решения до момента получения ответа по этому поводу от СБУ и МИД, отметив, что пока РФ удерживает в плену украинцев, город не имеет морального права рассматривать этот вопрос.

"Я понимаю, что есть решение суда и мы обязаны этот вопрос рассматривать. Но его нужно рассматривать в рамках государственной политики. Мы знаем, как много наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии, поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиция СБУ, МИД, и если это поможет освободить наших ребят, то мы однозначно будем двигаться в направлении политики нашего государства. Получив от них соответствующие письма, мы вернемся к рассмотрению этого вопроса. Их ответ будет публичным и мы в этом зале будем это обсуждать. ... Когда мы получаем письма от России о перезахоронении праха, то я бы хотел, чтобы мы имели четкую государственную позицию, поэтому мы сегодня обратились к министру иностранных дел, руководителю СБУ, чтобы дали свое толкование. Я знаю очень много случаев в мире, когда такие вопросы решаются на уровне президентов страны. Если это поможет вернуть из российского плена кого-то из наших ребят - я бы был очень счастлив ", - сказал Садовый.

Заместитель городского главы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко отметил, что город неоднократно обращался во Львовское отделения СБУ, были разные ответы, и в последнем написано, что они считают, что это вопрос государства.

Николай Кузнецов - советский разведчик-диверсант, агент НКВД, погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. По одной из версий, он подорвал себя гранатой при задержании подразделением УПА. Посмертно награжден званием Героя Советского Союза. Эксгумацию останков Кузнецова осуществили в 1959 году.

Имя Николая Кузнецова внесено в список лиц, попадающих под действие закона о декоммунизации. Ранее Львов уже отказывал русским в просьбе выдать останки Кузнецова.

В июне 2018 года могилу Кузнецова во Львове повредили неизвестные, а в марте 2019 из могилы Кузнецова похитили бронзовый барельеф.