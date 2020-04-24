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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки 477 новых случаев

Коронавирус в Украине: за сутки 477 новых случаев

В Украине по состоянию на утро 24 апреля подтверждено 7647 случаев COVID-19

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ.

В течение 23 апреля получено сообщений о 477 новых подтвержденных случаев.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
 
Винницкая область - 370 случаев;
Волынская область - 203 случая;
Днепропетровская область - 195 случаев;
Донецкая область - 24 случая;
Житомирская область - 309 случаев;
Закарпатская область - 260 случаев;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область - 684 случая;
Кировоградская область - 283 случая;
г. Киев - 1122 случая;
Киевская область - 505 случаев;
Львовская область - 298 случаев;
Луганская область - 27 случаев;
Николаевская область - 103 случая;
Одесская область - 169 случаев;
Полтавская область - 161 случай;
Ровенская область - 437 случаев;
Сумская область - 90 случаев;
Тернопольская область - 532 случая;
Харьковская область - 118 случаев;
Херсонская область - 77 случаев;
Хмельницкая область - 65 случаев;
Черновицкая область - 1199 случаев;
Черкасская область - 234 случая;
Черниговская область - 19 случаев.
 
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
 
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 года поступило 22518 сообщений о подозрении на COVID-19.

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