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Espreso.tvОбществоВ Киеве коронавирусом заразились более 100 медиков, - КГГА

В Киеве коронавирусом заразились более 100 медиков, - КГГА

По состоянию на 22 апреля заболевание COVID-19 зафиксировано у 104 медицинских работников в Киеве

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения города Киева Валентина Гинзбург.

104 медиков заразились коронавирусом.

"74 из них (7% от всех заболевших киевлян) заразились, выполняя профессиональные обязанности, 30 - в быту. Состояние 16 наших коллег, к сожалению, требует стационарного лечения", - отметила она.

  • Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 70 человек. Из них - 5 медиков.
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