 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКличко назвал суточную стоимость лечения человека от коронавируса

Кличко назвал суточную стоимость лечения человека от коронавируса

Лечение одного больного COVID-19 в сутки стоит от 5 тыс. до 15 тыс. грн

Об этом на брифинге рассказал киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает Укринформ.

"Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента невозможно, потому что все зависит от степени тяжести болезни и сопутствующих патологий. Но, как говорят медики, в среднем оказание помощи обходится от 5 до 15 тысяч гривен в сутки лечения", - рассказал Кличко .

Кличко сообщил, что люди, которые лечатся дома покупают медикаменты за свой счет.

"Пациенты с COVID-19, которые лечатся в стационарах, получают их бесплатно", - сообщил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

24 апреля, 2020 пятница

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать