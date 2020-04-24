Кличко назвал суточную стоимость лечения человека от коронавируса
24 апреля, 2020, 16:04
Лечение одного больного COVID-19 в сутки стоит от 5 тыс. до 15 тыс. грн
Об этом на брифинге рассказал киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает Укринформ.
"Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента невозможно, потому что все зависит от степени тяжести болезни и сопутствующих патологий. Но, как говорят медики, в среднем оказание помощи обходится от 5 до 15 тысяч гривен в сутки лечения", - рассказал Кличко .
Кличко сообщил, что люди, которые лечатся дома покупают медикаменты за свой счет.
"Пациенты с COVID-19, которые лечатся в стационарах, получают их бесплатно", - сообщил он.
- По состоянию на 24 апреля в Киеве зарегистрировано 1 122 случая заболевания COVID-19.
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