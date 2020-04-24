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Espreso.tvОбществоВ больницах 39 больных COVID-19, двое подключены к аппаратам ИВЛ, - Кличко

В больницах 39 больных COVID-19, двое подключены к аппаратам ИВЛ, - Кличко


фото: reuters
По состоянию на 24 апреля в Киеве зарегистрировано 1122 случая заболевания COVID-19

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко на брифингу, передает Еспресо.TV .

"Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 63 человека. 3 из них - медики", - отметил Кличко.

Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

заболели:

  • 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет
  • 35 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет
  • 6 мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

За минувшие сутки выписаны 8 человек. Всего за это время коронавирус преодолели 53 жителя Киева.

9 человек, в которых за минувшие сутки подтвердили диагноз коронавирус, - священнослужители:

  • 5 - из Киево-Печерской Лавры
  • 3 - из Покровского Голосеевского монастыря
  • 1 - из женского монастыря Святого Пантелеймона.

"Напомню, что три из киевских монастырей закрыты на карантин из-за вспышки болезни в них. Это: Киево-Печерская Лавра, Ионинский и Покровский Голосеевский монастыре", - подчеркнул мэр города.

"На сегодняшний день 217 больных лечатся в стационарных медицинских учреждениях столицы, еще 57 находятся в больницах с подозрением на COVID-19. 39 взрослых в тяжелом состоянии. Двое из них подключены к аппаратам ИВЛ", - озвучил статистику городской голова.

Кличко отметил, что количество аппаратов ИВЛ в Киеве - 400.

 

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