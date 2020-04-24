В больницах 39 больных COVID-19, двое подключены к аппаратам ИВЛ, - Кличко
Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко на брифингу, передает Еспресо.TV .
"Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 63 человека. 3 из них - медики", - отметил Кличко.
Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
заболели:
- 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет
- 35 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет
- 6 мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет.
В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
За минувшие сутки выписаны 8 человек. Всего за это время коронавирус преодолели 53 жителя Киева.
9 человек, в которых за минувшие сутки подтвердили диагноз коронавирус, - священнослужители:
- 5 - из Киево-Печерской Лавры
- 3 - из Покровского Голосеевского монастыря
- 1 - из женского монастыря Святого Пантелеймона.
"Напомню, что три из киевских монастырей закрыты на карантин из-за вспышки болезни в них. Это: Киево-Печерская Лавра, Ионинский и Покровский Голосеевский монастыре", - подчеркнул мэр города.
"На сегодняшний день 217 больных лечатся в стационарных медицинских учреждениях столицы, еще 57 находятся в больницах с подозрением на COVID-19. 39 взрослых в тяжелом состоянии. Двое из них подключены к аппаратам ИВЛ", - озвучил статистику городской голова.
Кличко отметил, что количество аппаратов ИВЛ в Киеве - 400.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР