В больницах 39 больных COVID-19, двое подключены к аппаратам ИВЛ, - Кличко

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко на брифингу, передает Еспресо.TV .

"Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 63 человека. 3 из них - медики", - отметил Кличко.

Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

заболели:

22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет

35 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет

6 мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

За минувшие сутки выписаны 8 человек. Всего за это время коронавирус преодолели 53 жителя Киева.

9 человек, в которых за минувшие сутки подтвердили диагноз коронавирус, - священнослужители:

5 - из Киево-Печерской Лавры

3 - из Покровского Голосеевского монастыря

1 - из женского монастыря Святого Пантелеймона.

"Напомню, что три из киевских монастырей закрыты на карантин из-за вспышки болезни в них. Это: Киево-Печерская Лавра, Ионинский и Покровский Голосеевский монастыре", - подчеркнул мэр города.

"На сегодняшний день 217 больных лечатся в стационарных медицинских учреждениях столицы, еще 57 находятся в больницах с подозрением на COVID-19. 39 взрослых в тяжелом состоянии. Двое из них подключены к аппаратам ИВЛ", - озвучил статистику городской голова.

Кличко отметил, что количество аппаратов ИВЛ в Киеве - 400.