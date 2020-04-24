 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКабмин продлил закрытие границы до конца карантина

Кабмин продлил закрытие границы до конца карантина

Кабинет министров продлил ограничение на пересечение границ Украины на период карантина, до 11 мая

Об этом говорится в распоряжении правительства.

Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании 24 апреля.

"Внести изменение в распоряжение Кабинета министров Украины от 14 марта 2020 № 287 "О временном ограничении пересечения государственной границы, направленном на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2"(Официальный вестник Украины, 2020 , № 26, ст. 976, № 27, ст. 996), заменив в тексте распоряжения слова и цифры "до 24 апреля 2020 года" словами "до 11 мая 2020 года", - говорится в распоряжении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать