Кабмин продлил закрытие границы до конца карантина
24 апреля, 2020, 22:07
Кабинет министров продлил ограничение на пересечение границ Украины на период карантина, до 11 мая
Об этом говорится в распоряжении правительства.
Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании 24 апреля.
"Внести изменение в распоряжение Кабинета министров Украины от 14 марта 2020 № 287 "О временном ограничении пересечения государственной границы, направленном на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2"(Официальный вестник Украины, 2020 , № 26, ст. 976, № 27, ст. 996), заменив в тексте распоряжения слова и цифры "до 24 апреля 2020 года" словами "до 11 мая 2020 года", - говорится в распоряжении.
- Кабинет министров Украины разработал план выхода из карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.
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