 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГБР вызвало на допрос Януковича

ГБР вызвало на допрос Януковича


фото: reuters
Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента-беглеца Виктора Януковича для проведения следственных действий

Об этом сообщила пресс-служба бюро.

Сообщается, что Януковича вызывают на 10:00 30 апреля 2020 года к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Береста А.А., для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.

  • Адвокат президента-беглеца Виталий Сердюк 18 февраля, в шестую годовщину расстрелов на Майдане Независимости, распространил обращение Виктора Януковича, который скрывается от правосудия, относительно этого события.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

24 апреля, 2020 пятница

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать