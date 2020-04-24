ГБР вызвало на допрос Януковича
24 апреля, 2020, 15:58
Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента-беглеца Виктора Януковича для проведения следственных действий
Об этом сообщила пресс-служба бюро.
Сообщается, что Януковича вызывают на 10:00 30 апреля 2020 года к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Береста А.А., для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.
- Адвокат президента-беглеца Виталий Сердюк 18 февраля, в шестую годовщину расстрелов на Майдане Независимости, распространил обращение Виктора Януковича, который скрывается от правосудия, относительно этого события.
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