Футболист сборной Украины сдаст тест на коронавирус
24 апреля, 2020, 16:43
Защитник молодежной сборной Украины и хихонского "Спортинга" Богдан Милованов должен сдать тест на коронавирус
Об этом сообщает Marca.
В Испании вскоре могут возобновиться тренировки футбольник клубов, однако все игроки обязаны сдать тест на СOVID-19. В сообщении хихонского "Спортинга" указан ряд футболистов, в числе которых есть и Милованов, которые должны сдать анализы до 28 апреля.
22-летний Богдан Милованов родился в Луганске, но уже в пять лет переехал в Испанию, где воспитывался в академии "Хетафе".
В текущем сезоне защитник провел 18 матчей, из них 7 за основной состав испанского клуба. Результативными действиями не отличался.
- 21 апреля стало известно, что в случае возобновления футбольного сезона при пустых трибунах, мадридский "Реал" будет проводить домашние матчи на стадионе своей резервной команды .
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