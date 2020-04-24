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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины сдаст тест на коронавирус

Футболист сборной Украины сдаст тест на коронавирус


фото: uaf.ua
Защитник молодежной сборной Украины и хихонского "Спортинга" Богдан Милованов должен сдать тест на коронавирус

Об этом сообщает Marca.

В Испании вскоре могут возобновиться тренировки футбольник клубов, однако все игроки обязаны сдать тест на СOVID-19. В сообщении хихонского "Спортинга" указан ряд футболистов, в числе которых есть и Милованов, которые должны сдать анализы до 28 апреля.

22-летний Богдан Милованов родился в Луганске, но уже в пять лет переехал в Испанию, где воспитывался в академии "Хетафе".

В текущем сезоне защитник провел 18 матчей, из них 7 за основной состав испанского клуба. Результативными действиями не отличался.

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