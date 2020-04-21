"Реал" хочет доиграть сезон на крошечном стадионе

21 апреля, 2020, 14:12

Если обновление футбольного сезона состоится при пустых трибунах, то домашние матчи мадридский "Реал" будет проводить на стадионе своей резервной команды

Об этом сообщает okdiario.com.

По информации источника, после короткого перерыва строители возобновили работы, связанные с реконструкцией "Сантьяго Бернабеу", поэтому если "Реал" переедет на шеститысячный стадион резервной команды, то работы на главной арене без ограничений продлятся до середины сентября.

Стадион "Альфредо Ди Стефано" находится на тренировочной базе в Вальдебебас и вмещает более 6 тыс. зрителей. На "Бернабеу" клуб выступает с 1947 года, стадион рассчитан на 81 тыс. фанов. Источник отмечает, что VAR придется обязательно адаптировать для использования на арене.