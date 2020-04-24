Экс-заместитель Ермака будет работать в Кабмине
24 апреля, 2020, 22:46
Уволенная 22 апреля заместителя руководителя Офиса президента Анну Коваленко назначена заместителем министра развития громад и территорий
Об этом говорится в распоряжении правительства.
Документ подписан премьер-министром Денисом Шмыгалем 24 апреля.
Как известно, Коваленко была советником трех министров обороны и министра информполитики Юрия Стеця.
В 2019 году была избрана депутатом ВР от "Слуги народа". С сентября того же года работала заместителем руководителя Офиса президента.
- Зеленский 22 апреля подписал указ, которым освободил Анну Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны.
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