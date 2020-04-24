Экс-заместитель Ермака будет работать в Кабмине

24 апреля, 2020, 22:46

Уволенная 22 апреля заместителя руководителя Офиса президента Анну Коваленко назначена заместителем министра развития громад и территорий

Об этом говорится в распоряжении правительства.

Документ подписан премьер-министром Денисом Шмыгалем 24 апреля.

Как известно, Коваленко была советником трех министров обороны и министра информполитики Юрия Стеця.

В 2019 году была избрана депутатом ВР от "Слуги народа". С сентября того же года работала заместителем руководителя Офиса президента.