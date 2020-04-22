Зеленский назначил Ермаку нового заместителя по вопросам обороны
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский подписал указ, которым освободил Анну Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны.
"Освободить Коваленко Анну Николаевну от должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.
Вместо этого он назначил на эту должность Романа Мащовца.
Как сообщается, одной из главных задач Машовца на должности является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами.
В свою очередь, Машовец подчеркнул важность пересмотра отдельных документов, касающихся оборонно-сектора безопасности. По его словам, необходимо наладить четкую координацию и взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также Офисом президента для системной работы над решением актуальных проблем отрасли.
Отметим, Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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