Зеленский назначил Ермаку нового заместителя по вопросам обороны

22 апреля, 2020, 20:12

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак представил нового заместителя руководителя ОП Романа Машовца

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский подписал указ, которым освободил Анну Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны.

"Освободить Коваленко Анну Николаевну от должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.

Вместо этого он назначил на эту должность Романа Мащовца.

Как сообщается, одной из главных задач Машовца на должности является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами.

В свою очередь, Машовец подчеркнул важность пересмотра отдельных документов, касающихся оборонно-сектора безопасности. По его словам, необходимо наладить четкую координацию и взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также Офисом президента для системной работы над решением актуальных проблем отрасли.

Отметим, Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.