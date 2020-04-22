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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил Ермаку нового заместителя по вопросам обороны

Зеленский назначил Ермаку нового заместителя по вопросам обороны

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак представил нового заместителя руководителя ОП Романа Машовца

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский подписал указ, которым освободил Анну Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны.

"Освободить Коваленко Анну Николаевну от должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.

Вместо этого он назначил на эту должность Романа Мащовца.

Как сообщается, одной из главных задач Машовца на должности является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами.

В свою очередь, Машовец подчеркнул важность пересмотра отдельных документов, касающихся оборонно-сектора безопасности. По его словам, необходимо наладить четкую координацию и взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также Офисом президента для системной работы над решением актуальных проблем отрасли.

Отметим, Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

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