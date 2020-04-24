Борис Джонсон планирует 27 апреля вернуться к работе
24 апреля, 2020, 10:54
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенес коронавирус, вернется к исполнению своих обязанностей с 27 апреля
Об этом сообщает The Telegraph .
"Борис Джонсон планирует вернуться ... уже в понедельник (27 апреля - ред.)", - говорится в сообщении.
Джонсон поручил своим помощникам организовать индивидуальные встречи с министрами, чтобы войти в курс дел.
Как отмечает издание, премьер вернется в "критическое время, когда страна больше месяца находится в закрытом состоянии, и министры полагаются на него, чтобы придать новый импульс планам стратегии выхода" Великобритании из карантина, связанного с пандемией коронавируса.
- Напомним, 12 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заболел коронавирусом, выписали из больницы .
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