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Espreso.tvОбществоБорис Джонсон планирует 27 апреля вернуться к работе

Борис Джонсон планирует 27 апреля вернуться к работе


фото: reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенес коронавирус, вернется к исполнению своих обязанностей с 27 апреля

Об этом сообщает The Telegraph .

"Борис Джонсон планирует вернуться ... уже в понедельник (27 апреля - ред.)", - говорится в сообщении.

Джонсон поручил своим помощникам организовать индивидуальные встречи с министрами, чтобы войти в курс дел.

Как отмечает издание, премьер вернется в "критическое время, когда страна больше месяца находится в закрытом состоянии, и министры полагаются на него, чтобы придать новый импульс планам стратегии выхода" Великобритании из карантина, связанного с пандемией коронавируса.

  • Напомним, 12 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заболел коронавирусом, выписали из больницы .

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