Известный российский боксер решил сменить гражданство
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .
Бетербиев предположил, что в будущем примет гражданство Канады, где в последние годы живет и тренируется.
"У меня есть вид на жительство здесь. Когда придет время получать гражданство, у меня будет возможность выбрать - получать его или нет. Но вид на жительство или гражданство - это удобно. Много положительных моментов от того, что у меня есть вид на жительство. У моих двух детей уже есть канадские паспорта, поскольку они здесь родились", - сказал Бетербиев.
Россиянин является чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 16 апреля Артур Бетербиев заявил, что хочет взять реванш у Александра Усика за два поражения на любительском ринге.
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