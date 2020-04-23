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Espreso.tvСпортИзвестный российский боксер решил сменить гражданство

Известный российский боксер решил сменить гражданство


фото: Getty Images
Чемпион мира WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев предположил, что примет канадское гражданство

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .

Бетербиев предположил, что в будущем примет гражданство Канады, где в последние годы живет и тренируется.

"У меня есть вид на жительство здесь. Когда придет время получать гражданство, у меня будет возможность выбрать - получать его или нет. Но вид на жительство или гражданство - это удобно. Много положительных моментов от того, что у меня есть вид на жительство. У моих двух детей уже есть канадские паспорта, поскольку они здесь родились", - сказал Бетербиев.

Россиянин является чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации).

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