Российский боксер стремится отомстить Усику за поражение на любительском ринге

16 апреля, 2020, 12:24

Российский боксер Артур Бетербиев заявил, что хочет взять реванш у Украинский Александра Усика за два поражения на любительском ринге

Об этом сообщает Xsport.ua.

По словам чемпион мира по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев одним из соперников, с которым он хотел бы встретиться является Александр Усик, выступающий на две категории выше - в супертяжелом весе.

"Назвать трех соперников, с которыми хотел бы встретиться? С Александром Усиком, Саулем Альваресом и провести объединительный бой за четыре пояса в моем весе. Без разницы с кем", - сказал Бетербиев.

Россиянин дважды проигрывал Александру Усику на любительском ринге в весовой категории до 91 кг.