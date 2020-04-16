Российский боксер стремится отомстить Усику за поражение на любительском ринге
16 апреля, 2020, 12:24
Российский боксер Артур Бетербиев заявил, что хочет взять реванш у Украинский Александра Усика за два поражения на любительском ринге
Об этом сообщает Xsport.ua.
По словам чемпион мира по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев одним из соперников, с которым он хотел бы встретиться является Александр Усик, выступающий на две категории выше - в супертяжелом весе.
"Назвать трех соперников, с которыми хотел бы встретиться? С Александром Усиком, Саулем Альваресом и провести объединительный бой за четыре пояса в моем весе. Без разницы с кем", - сказал Бетербиев.
Россиянин дважды проигрывал Александру Усику на любительском ринге в весовой категории до 91 кг.
- Напомним, 9 апреля Артур Бетербиев заявил, что предоставит Александру Гвоздику право на реванш , если украинец вновь получит титул.
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