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Espreso.tvОбществоВ Житомирской области появился новый масштабный пожар, привлечена авиация, - облуправление лесхозами

В Житомирской области появился новый масштабный пожар, привлечена авиация, - облуправление лесхозами

В лесничестве на Житомирщине начался новый пожар

Об этом сообщает пресс-служба областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Во второй половине дня в Пояскивском лесничестве Белокоровицкий лесхоза возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы", - говорится в сообщении.

На его локализацию работает около 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники. Также присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация.

Одновременно происходит тушение огня в еще двух лесничествах.

  • По состоянию на 21 апреля в Житомирской области локализовано два очага пожара. В Чернобыльской зоне продолжают тушение пожара, основные усилия направлены на локализацию трех ячеек.
 
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