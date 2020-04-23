В Житомирской области появился новый масштабный пожар, привлечена авиация, - облуправление лесхозами
23 апреля, 2020, 19:54
В лесничестве на Житомирщине начался новый пожар
Об этом сообщает пресс-служба областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
"Во второй половине дня в Пояскивском лесничестве Белокоровицкий лесхоза возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы", - говорится в сообщении.
На его локализацию работает около 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники. Также присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация.
Одновременно происходит тушение огня в еще двух лесничествах.
- По состоянию на 21 апреля в Житомирской области локализовано два очага пожара. В Чернобыльской зоне продолжают тушение пожара, основные усилия направлены на локализацию трех ячеек.
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