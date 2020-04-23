В Житомирской области появился новый масштабный пожар, привлечена авиация, - облуправление лесхозами

23 апреля, 2020, 19:54

В лесничестве на Житомирщине начался новый пожар

Об этом сообщает пресс-служба областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Во второй половине дня в Пояскивском лесничестве Белокоровицкий лесхоза возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы", - говорится в сообщении.

На его локализацию работает около 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники. Также присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация.

Одновременно происходит тушение огня в еще двух лесничествах.